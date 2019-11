Milan, infortunio Castillejo: ecco i tempi di recupero

Nel corso di Milan-Lazio, Samuel Castillejo è stato costretto a lasciare il campo per una lesione muscolare. Ecco i tempi di recupero dall’infortunio.

Samuel Castillejo ieri in Milan-Lazio ha lasciato anzitempo il campo a causa di un infortunio. Intorno al 30′ lo spagnolo ha sentito subito dolore, ha provato a stringere i denti ma al primo scatto ha capito che non ce l’avrebbe fatta a continuare.

Al 35° minuto Stefano Pioli è costretto al cambio. Visto l’infortunio di Suso, il mister ha scelto di mandare in campo Ante Rebic. La prestazione del croato non è stata minimamente vicina a quella della prima mezz’ora di Castillejo. Ed è anche per questo che il Milan non è riuscito ad avere la meglio dei biancocelesti.

Praticamente davanti i rossoneri giocavano con un uomo in meno. Nel secondo tempo sono diventate tre le assenze: a Rebic, si sono uniti Piatek e il neo-entrato Leao. Va da sè che senza il supporto dell’attacco, puoi soltanto perdere.

Infortunio Castillejo: rientro previsto per Milan-Napoli

Oggi Castillejo si sarebbe sottoposto ad una risonanza magnetica che ha evidenziato una lesione del muscolo bicipite femorale della coscia sinistra.

Si parla di 10 giorni di stop, prima di sostenere nuovi esami e fare il punto della situazione. I colleghi di Gianlucadimarzio.com riferiscono che Castillejo dovrebbe rivedersi in campo dopo la sosta con le nazionali, per la sfida a San Siro contro il Napoli del prossimo 23 novembre. Chiaramente salterà Juventus-Milan di domenica prossimo 10 novembre.

Intanto il giocatore su Instagram ha scritto un bel messaggio per i tifosi e la squadra: “Mi dispiace per me, per i miei compagni, per i tifosi..😞 volevo aiutare alla squadra fino alla fine e non è stato così. Grazie a tutti per i messaggi ricevuti, da oggi pensando nel recupero💪🏻“.

