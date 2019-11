Buone notizie da Milanello: Suso si è allenato

Jesus Suso ha saltato Milan-Lazio per un infortunio muscolare. Lo spagnolo però è tornato ad allenarsi con il gruppo quest’oggi a Milanello.

Dopo essersi accomodato in panchina contro la SPAL, e nel secondo tempo aver deciso il match con uno splendido calcio di punizione, Jesus Suso è rimasto fuori per un risentimento muscolare, all’iliopsoas nello specifico.

Infortunio che non gli ha permesso di allenarsi al meglio e dunque di partecipare a Milan-Lazio di domenica scorsa. Lo spagnolo è stato sostituito dal connazionale Samu Castillejo, il quale però si è infortunato dopo appena mezz’ora di partita: lesione del muscolo bicipite femorale della coscia sinistra. Salterà certamente la sfida contro la Juve di domenica, e probabilmente anche il Napoli dopo la sosta.

Stefano Pioli però oggi ha ritrovato Suso a Milanello. L’esterno di Cadice si è regolarmente allenato in gruppo nel corso della seduta al centro sportivo di Carnago. A questo punto aumentano le possibilità di vedere Suso in Juventus-Milan. Il tecnico deve valutare il da farsi.

Contro i bianconeri sarà dura, soprattutto visto il momento dei rossoneri, e servono giocatori non solo al massimo della forma, ma che non tirino indietro mai la gamba e facciano una corsa in più per aiutare il compagno.