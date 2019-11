Serie A, dribbling riusciti: Hernandez il migliore tra i difensori

Tra le poche note positive del Milan c’è Theo Hernandez, le cui prestazioni sono state d’alto livello. Il terzino è il miglior difensore dribblatore del campionato.

Il Milan ha deluso su tutti i fronti in questi primi mesi di campionato. Ma una delle poche, pochissime, note positive della squadra è il rendimento di Theo Hernandez. Sin qui l’unico neo-acquisto che ha reso ad alti livelli.

Due gol e un assist in 11 partite per il terzino francese, che con Pioli non ha mai lasciato il campo giocando dal primo all’ultimo minuto. Inoltre è stato schierato anche in posizione più avanzata, con meno compiti difensivi. In fase di costruzione lo si trova subito oltre la metà campo, proprio per sfruttare le sue caratteristiche.

Certezza Theo Hernandez: e quanti dribbling riusciti…

Spaventose anche le sue progressioni palla al piede, anche in momenti finali del match quando le energie dovrebbero essere minori. Hernandez è anche il miglior difensore per dribbling riusciti in Serie A: sono 14 i dribbling compiuti dall’ex Real Madrid. Statistica riportata dai colleghi di OptaPaolo su Twitter.

Il Milan comunque ha dato l’impressione di non aver utilizzato al massimo le potenzialità del giovane francese. Magari in un 3-5-2 o qualcosa di simile, potrebbe sfruttare maggiormente le caratteristiche offensive del giocatore.

Pioli potrebbe cambiare modulo – chissà – dopo la sosta. O magari tentare già un primo esperimento domenica sera a Torino contro la Juventus. E poi nella sosta sistemare meglio alcuni equilibri, avendo più tempo per lavorarci su. Bisogna dare una sterzata alla stagione, in fretta.

14 – Nessun difensore vanta più dribbling riusciti di Theo Hernandez (14) nella Serie A in corso. Propulsore. pic.twitter.com/9ItWKmKnqX — OptaPaolo (@OptaPaolo) 5 novembre 2019

