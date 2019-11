Lezione di Pole Dance per la bellissima Diletta Leotta, tutto ovviamente documentato sul suo profilo Instagram. Ci ha messo pochissimo il video, pubblicato come post e non nelle Stories, a riempirsi di cuoricini e commenti. E in effetti, è davvero difficile non cliccare mi piace di fonte a queste immagini. La siciliana al palo è uno spettacolo, con una tenuta che infiamma: reggiseno sportivo e pantaloncino aderente leopardato. Si muove alla grande e ora sogna di diventare la nuova Jennifer Lopez, citata proprio nel video dalla sua insegnante.

Ecco il video di Diletta Leotta e la Pole Dance, buona visione:

Immagini suggestive quelle che avete appena visto. Diletta vanta più di 5 milioni di followers su Instagram ed è ormai seguitissima. Difficile non farlo con contenuti di questo tipo. E’ sempre un piacere vederla in queste situazioni, così come lo è sul campo nelle vesti di conduttrice di DAZN. Negli anni è cresciuta molto dal punto di vista professionale ed è sempre un piacere ascoltarla. Per quanto riguarda il gossip, invece, ormai è lei a spadroneggiare su riviste e siti dedicati, soprattutto di recente con la love story con il pugile Daniele Scardina.

