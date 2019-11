Ex Milan – Honda trova squadra: ha firmato col Vitesse

Dopo aver cercato squadra per mesi, finalmente Keisuke Honda è riuscito a trovare un accordo per proseguire la propria carriera da giocatore. Di oggi la notizia della firma con il Vitesse, club che milita nella Eredivisie. Si era offerto pure al Milan tempo fa.

L’Olanda non è un Paese sconosciuto al fantasista giapponese classe 1986, che alla sua prima avventura in Europa vestì la maglia del VVV-Venlo tra il 2008 e il 2010. Poi il trasferimento in Russia nel CSKA Mosca e nel gennaio 2014 l’arrivo al Milan, lasciato nell’estate 2017 dopo 11 gol in 92 presenze. Ha proseguito in Messico nel Pachuca e poi in Australia nel Melbourne Victory. Ora ritorna nei Paesi Bassi e spera di essere protagonista.

Honda recentemente si era aggregato al Vitesse, che lo ha messo sotto contratto fino a giugno 2020 dopo averlo valutato positivamente negli allenamenti. Queste le parole del nipponico dopo la firma: “È da un po’ che non gioco nei Paesi Bassi. Spero che i tifosi olandesi si ricordino ancora di me. Ad ogni modo, farò di tutto per impressionare. Voglio essere importante per la squadra e non vedo l’ora di giocare nello stadio e per i tifosi. È anche un bell’extra che dopo VVV-Venlo posso giocare di nuovo in maglia giallo-nera”.

