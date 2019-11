Cristiano Ronaldo, problemi al ginocchio: in dubbio per Juventus-Milan

Cristiano Ronaldo è uscito durante Lokomotiv Mosca-Juventus per un problema al ginocchio. Rischia di saltare il Milan.

Cristiano Ronaldo rischia di saltare Juventus–Milan. Oggi la squadra bianconera ha giocato in Russia per la quarta giornata di Champions League: vittoria per 2-1 contro la Lokomotiv in extremis grazie ad un gol di Douglas Costa.

Il fuoriclasse portoghese non era in campo perché Maurizio Sarri ha preferito toglierlo. Il motivo lo ha raccontato nel post-partita ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue dichiarazioni sull’infortunio dell’ex Real Madrid: “Era arrabbiato perché non sta benissimo. Da qualche giorno ha un fastidio al ginocchio e affatica l’adduttore con facilità. Non ho voluto rischiare e ho preferito toglierlo“.

Domenica si gioca Juventus–Milan all’Allianz, quindi Cristiano Ronaldo potrebbe non essere in condizioni ideali. I bianconeri hanno tanti impegni in questo periodo e Sarri deve gestire la rosa nel miglior modo possibile. Il portoghese è una risorsa importante ma se non sta benissimo si preferisce non rischiarlo. In ogni caso, se dovesse saltare davvero il match di San Siro, di certo la Juve non avrà problemi a sostituirlo.

La rosa bianconera è molto ampia e tutta di altissimo livello. Oggi Sarri ha ritrovato anche uno splendido Douglas Costa, giocatore formidabile se in serata. E poi c’è Gonzalo Higuaìn, l’ex di turno che tornerà al Giuseppe Meazza dopo i sei mesi in rossonero della scorsa stagione. Quest’anno ha ritrovato una condizione importante ed è diventato di nuovo un giocatore di totale affidamento.

