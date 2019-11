Maldini-Milan: la dinastia e le finali di Champions – VIDEO

Paolo Maldini è un membro del club UEFA Champion League 100 e ha rilasciato un’intervista nella quale ha un po’ ripercorso la sua lunga avventura al Milan. Il suo rapporto con il club è speciale è coinvolge la sua famiglia, visto che prima di lui in rossonero c’era stato papà Cesare come giocatore e come allenatore. Poi è stato il suo turno e in seguito anche i figli Christian e Daniel hanno giocato nel Milan. Paolo Maldini ha ricordato pure le finali di Champions League disputate da capitano: Manchester 2003 contro la Juventus, Istanbul 2005 contro il Liverpool e Atene 2007 ancora contro i Reds.

Il Milan valuta tre centrali. Calabria-Siviglia: possibili cifre e sostituto