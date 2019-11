Mastour: “Milan sempre nel cuore. Gli auguro il meglio” – VIDEO

Nuove dichiarazioni di Hachim Mastour, ora alla Reggina. L’italo-marocchino è tornato a parlare del Milan e delle sue esperienze del recente passato.



Da talento a fallimento è un attimo, soprattutto nel calcio. Hachim Mastour non ha fallito – per carità – ma certamente le premesse erano diverse rispetto a quanto fatto sin qui.

Da svincolato, dopo il Milan e il lungo girovagare tra Spagna e Grecia, è tornato in Italia. Lo scorso ottobre ha firmato per la Reggina, in Serie C. Tempo fa aveva parlato di pentimento relativamente alla sua permanenza in rossonero all’età di 14 anni. Le grandi aspettative mediatiche hanno portato il giocatore a sciogliersi come neve al sole.

Mastour a Reggio Calabria non ha ancora collezionato nessuna presenza in prima squadra, ma ha rilasciato un’intervista al canale ufficiale del club, nella quale ha parlato anche di Milan: “Lo porterò sempre nel cuore e gli auguro il meglio possibile. All’estero non è stato facile, ho lasciato la mia famiglia e gli amici, ma ogni esperienza può lasciarti qualcosa per crescere. Ogni scelta che ho fatto la rifarei“.

Sulla scelta Reggina: “Ho ricevuto alcune offerte, ma la mia volontà era quella di restare in Italia e appena la Reggina mi ha contattato ho detto sì. Sono arrivato in un club prestigioso e una piazza bellissima. Sono felicissimo di essere qui e darò il massimo per contribuire all’obiettivo di squadra e tifosi, ovvero raggiungere la Serie B”.

