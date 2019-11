Milan News, post-Giampaolo: retroscena su Gattuso – VIDEO

I giocatori del Milan volevano il ritorno di Gennaro Gattuso. In queste ore è stato rivelato questo clamoroso retroscena che riguarda il post-Giampaolo. Mentre la società ragionava sui nomi, Alessio Romagnoli, in quanto capitano, avrebbe chiesto a Paolo Maldini il rientro di Gattuso. No del direttore tecnico rossonero, il quale, in comune accordo con Boban, ha deciso di puntare su Stefano Pioli dopo aver fatto un tentativo per Spalletti. I giocatori erano molto legati a Rino per i 18 mesi di lavoro trascorsi insieme. Un suo ritorno sarebbe stato gradito a tutti, tifosi compresi. Ma la società aveva un’opinione diversa.

