Calciomercato Milan, via Kessie per finanziare il colpo Rakitic – VIDEO

Il Milan ha bisogno di esperienza e qualità, nella sessione di calciomercato di gennaio la società si muoverà per prendere alcuni rinforzi. Il grande sogno per il centrocampo è Ivan Rakitic, 31enne croato che probabilmente lascerà Barcellona e che piace a diversi club. Il dirigente rossonero Zvonimir Boban, suo connazionale, sembra che stia lavorando sottotraccia per portare il giocatore a Milanello. Ovviamente il Milan deve badare anche al bilancio e per finanziare il colpo Rakitic potrebbe sacrificare Franck Kessie, che interessa in Premier League e ha una valutazione sui 25 milioni di euro.

