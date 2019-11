Il Milan guarda in Bundesliga: piace l’attaccante Rashica

Il talento del Werder Brema Milot Rashica è nel ml mirino dei rossoneri, almeno secondo il parere della stampa tedesca.

Talento tanto, concretezza poca. Pregi e difetti dell’attacco del Milan, che mai come oggi ha bisogno di utilizzare più la sciabola che il fioretto.

La squadra di Stefano Pioli segna poco nonostante il potenziale tecnico a disposizione; ma gente come Piatek o Rafael Leao non riesce a tramutare in gol la maggior parte delle occasioni, così come i rifornimenti dei compagni appaiono poco brillanti e numerosi.

Chissà se i rossoneri a gennaio torneranno sul mercato per coprire certe carenze strutturali, ricercando un calciatore d’attacco che possa essere più concreto e prolifico degli altri già presenti in rosa.

E chissà che il rinforzo ideale per il Milan possa essere un talento della Bundesliga che, secondo il quotidiano tedesco Kicker, sarebbe entrato nel mirino dei rossoneri per la sua duttilità tecnica e la capacità in zona-gol.

Si tratta di Milot Rashica, attaccante del Werder Brema classe ’96, di nazionalità kosovara e considerato uno dei migliori calciatori offensivi del campionato tedesco. Per lui parlano i numeri stagionali: 6 reti e due assist decisivi in Bundesliga.

Per il Milan si tratta di un ritorno di fiamma: Rashica era stato già seguito ai tempi del Vitesse, club olandese che lo ha lanciato nel calcio che conta prima che fosse il Werder ad assicurarsi le sue prestazioni.

Rashica può giocare in tutte le zone dell’attacco: ama partire da ala sinistra ma è stato utilizzato anche come trequartista o seconda punta. Caratteristiche simili a quelle del croato Ante Rebic, ma con molta più capacità sotto porta. Valutato già almeno 20 milioni, Rashica può diventare un futuro crack di mercato.

