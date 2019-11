Sky – Musacchio in dubbio per Juventus-Milan: conferma per Duarte?

Ancora in forte dubbio Mateo Musacchio: lo stopper argentino dei rossoneri potrebbe saltare anche il big match di domenica allo Juventus Stadium.

Mancano ancora tre giorni al big match della 12.a giornata di campionato, quando il Milan giocherà in casa della Juventus una sfida più che complicata.

Intanto la redazione di Sky Sport ha dato le ultime indicazioni riguardo alla possibile formazione titolare dei rossoneri, quella che Stefano Pioli sta provando negli allenamenti settimanali.

Non troppi cambi in vista rispetto alla gara persa contro la Lazio domenica scorsa: l’unico grande dubbio riguarda la difesa. Mateo Musacchio non ha ancora recuperato dall’affaticamento muscolare all’adduttore che lo sta affliggendo da giorni. Al momento appare difficile che possa partire dal 1′ allo Stadium.

Probabile la conferma al centro della difesa per Leo Duarte, bocciato contro la Lazio ma considerato comunque una discreta risorsa al fianco di capitan Romagnoli. Per il brasiliano sarebbe la quinta presenza in Serie A.

Per il resto, scelte piuttosto ovvie da parte di mister Pioli: Donnarumma tra i pali, Calabria e Hernandez terzini titolari, mentre a centrocampo Bennacer dovrebbe agire da regista con ai suoi lati Paquetà e Krunic (in vantaggio su Kessie).

In attacco certo il rientro di Suso come ala destra, che completerà il tridente con Piatek al centro e Calhanoglu a sinistra. Panchina inizialmente per i deludenti Rebic e Leao, entrambi insufficienti nelle ultime uscite.

