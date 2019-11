Xhaka-Arsenal, è rottura: il Milan osserva

Il centrocampista svizzero Granit Xhaka è in difficoltà a Londra: possibile una sua partenza già nella sessione di mercato di gennaio.

E’ ormai rottura definitiva tra l’Arsenal e uno dei suoi centrocampisti di maggiore qualità e carattere. Granit Xhaka può seriamente lasciare Londra a breve.

Il calciatore svizzero, ormai ex capitano dei ‘Gunners’, si è reso protagonista di un gesto spiacevole: durante Arsenal-Crystal Palace è stato sostituito da Unai Emery in un momento di difficoltà della sua squadra.

Un cambio mal digerito da Xhaka, ricoperto di fischi dai suoi tifosi e ai quali ha risposto mostrando l’orecchio in maniera provocatoria e togliendosi rabbiosamente di dosso la maglia dell’Arsenal.

Da quel momento in poi l’ex Borussia ha perso la fascia da capitano ed il posto in squadra, diventando effettivamente un esubero della rosa britannica.

Calciomercato Milan, Xhaka pista concreta per gennaio

In questa situazione complicata Xhaka non ha molta scelta: lasciare l’Arsenal al più presto appare la soluzione migliore per continuare la carriera in maniera degna.

Il mediano svizzero costò ai ‘Gunners’ circa 40 milioni di euro nel 2016, prezzo che difficilmente potrà essere racimolato nuovamente dal club inglese, che ora appare costretto a valutarlo a cifre scontate.

Una buona notizia per il Milan che, secondo quanto riportato da Calciomercato.com, appare una delle squadre più interessate a Xhaka.

A prescindere dal suo carattere piuttosto fumantino, lo svizzero avrebbe tutte le qualità ideali per governare il centrocampo rossonero: esperienza internazionale, piedi buoni e capacità nel giocare sia da metronomo davanti alla difesa sia da intermedio.

Dunque il Milan osserva con interesse tale situazione: dopo aver cercato di ottenere il sì di Lucas Torreira in estate, la dirigenza milanista potrebbe ora concretamente virare su Xhaka per migliorare il reparto mediano.

