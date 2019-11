Ibrahimovic-Bologna, Bigon: “Felici di accoglierlo se vorrà venire”

Bigon apre ancora a Zlatan Ibrahimovic al Bologna. Le parole del dirigente dei rossoblu ai microfoni di Sky Sport sull’argomento.

Sono ore molto calde intorno al nome di Zlatan Ibrahimovic. Ieri il Commissioner della Major League Soccer ha acceso la miccia: “Lo sta osservando il Milan“, ha detto in un’intervista a ESPN. L’indiscrezione è stata poi smentita da fonti vicine al club e non solo.

In ogni caso resta una pista da seguire. Lo svedese spinge per tornare in Italia, ma il Milan non è l’unica possibilità. C’è il Bologna dell’amico di Sinisa Mihajlovic che è pronto ad accoglierlo a braccia aperte. Riccardo Bigon, direttore sportivo dei rossoblu, ai microfoni di Sky Sport prima di Sassuolo-Bologna ha aperto nuovamente all’arrivo dell’ex Manchester United.

“L’apertura l’ha data lui in un’intervista qualche tempo fa”, ha esordito lo stesso Bigon sul tema Ibrahimovic. Che, a quanto pare, è molto più che un semplice sogno. Il diesse ha continuato: “Se dovrà fare una scelta e penserà a noi e al mister, che lui stima molto, saremmo felici. Ma è una scelta che farà coi suoi tempi e quanto lo riterrà opportuno“.

