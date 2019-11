Milan, Suso tra recupero e rinnovo: le ultime 

Milan, ecco le condizioni di Suso dopo l’infortunio che lo ha costretto al forfait contro la Lazio. Sullo sfondo, inoltre, resta sempre la questione rinnovo da risolvere. Le ultime.

Juventus-Milan, Suso ci sarà. Come infatti conferma Tuttosport oggi in edicola, la buona notizia in casa Milan è proprio il recupero dello spagnolo. L’ex Liverpool, il quale sembrava destinato a rientrare solo dopo la sosta delle nazionali, è già abile e arruolabile per la trasferta di Torino.

Prenderà posto sulla destra, la sua zona di competenza, per un nuovo esame. Perché ogni gara, per il 24enne, diventa un test. Troppi, infatti, i suoi alti e bassi, il che non ne fanno un giocatore su cui poter puntare a occhi chiusi. Così dopo l’ottima prova con la Spal, è attesa un’importante conferma.

Pure perché in ballo – ricorda Ts – c’è sempre quel rinnovo contrattuale in bilico. E data l’attuale situazione, ora più che mai non va esclusa la possibilità di monetizzare in caso di cessione. Per quanto riguarda invece il campo, difficile se non impossibile il recupero di Mateo Musacchio. Dentro ancora Léo Duarte, con Ismael Bennacer confermato in regia. L’algerino – conclude Ts – dopo 11 partite di campionato, dovrebbe aver definitivamente superato la concorrenza di Lucas Biglia.

