Sky – Krunic in vantaggio su Kessie per Juventus-Milan

Novità sulla formazione che Stefano Pioli sceglierà per Juventus-Milan. Ballottaggio a centrocampo tra Franck Kessie e Rade Krunic: il bosniaco in vantaggio.

Stefano Pioli e i dubbi per Juventus-Milan. Si profila l’idea di un 4-3-3 dei rossoneri domenica sera, anche se c’è nell’aria la possibilità di un passaggio alla difesa a tre già dal primo minuto, per liberare maggiormente Theo Hernandez da compiti difensivi.

A 48 ore dalla sfida, si va verso una riconferma generale di quanto visto nelle ultime settimane, ovvero con una difesa a quattro. A centrocampo altre conferme, con il dubbio Kessie-Krunic per il ruolo di interno sinistro di centrocampo.

Fino a questa mattina sembrava potesse tornare titolare Franck Kessie, mentre dalle ultime indiscrezioni di Sky Sport pare che Rade Krunic sia in vantaggio nelle gerarchie rispetto all’ivoriano.

Quel che sembrava soltanto un turno di riposo per Kessie, rischia di diventare qualcosa di più. Si va verso la seconda panchina consecutiva per Franck, con Krunic che si è meritato la riconferma dopo la buona prestazione in Milan-Lazio. Vedremo se da qui a domenica sera verranno confermate o meno queste indiscrezioni.

Paquetà-PSG, l’agente: “Lucas ha le idee chiare”