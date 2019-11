Milan a tre in difesa, Rodriguez sì o no? I risultati del sondaggio

Milan a tre in difesa, Rodriguez sì o no? I risultati del...

I tifosi del Milan credono ancora in Ricardo Rodriguez? Nel nostro sondaggio sui social di MilanLive.it è arrivata la tanto attesa risposta: ecco i risultati.

Ieri vi avevamo posto la seguente domanda: “Milan a tre in difesa: Rodriguez può tornare utile?“. Un sondaggio provocatorio, basato anche sulla possibilità più o meno remota che ci fosse un cambio modulo dalle prossime partite.

Sono stati tanti i tifosi rossoneri e nostri lettori a rispondere sui nostri social Twitter, Facebook e Instagram. Numerosi commenti e interazioni sul difensore svizzero che nelle ultime partite non è stato mai impiegato da Stefano Pioli, e che già era finito in panchina con Marco Giampaolo per far spazio a Theo Hernandez.

Rodriguez sì o no: i risultati del sondaggio!

Su Facebook ci sono stati oltre 7.000 voti e alla fine è stato il “no” a vincere con un importante 60%. Da registrare invece una situazione quasi opposta su Twitter, dove la maggioranza pende dalla parte del “sì, meglio da centrale”. Il 54% dei votanti dà fiducia a Rodriguez da difensore centrale di sinistra nel caso di una difesa a tre.

Se Stefano Pioli dovesse passare ad una difesa a tre più stabile e organizzata sin dall’inizio, Ricardo Rodriguez potrebbe tornare parecchio utile. Un ruolo in cui la scorsa stagione si è trovato maggiormente a suo agio, ma che Gattuso non ha potuto riproporre con continuità per vari motivi.

Adesso la rosa è ben più attrezzata per provare questo “nuovo” modulo, soprattutto ora che sulla fascia mancina ha la possibilità di schierare Theo Hernandez. Il francese avrebbe maggiore manovra offensiva, meno pensieri difensivi e quindi le spalle coperte. Vedremo quali saranno le scelte del mister per domenica sera contro la Juventus.

