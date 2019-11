Dalla Spagna: la Juventus ci riprova per Rakitic

Rakitic potrebbe arrivare in Italia a gennaio… ma non al Milan. La Juventus ha fatto un altro tentativo per il croato.

Il grande sogno del Milan per il centrocampo è Ivan Rakitic, campione del Barcellona. Sarebbe l’uomo giusto per rinforzare il reparto e aumentare il livello di esperienza e qualità della rosa. Purtroppo però i costi sono inaccessibili per le casse rossonere e per i progetti di Elliott Management.

Sul giocatore c’è da tempo l’interesse della Juventus. Che ci aveva già provato con insistenza durante l’estate. Per un momento sembrava fatta, ma poi qualcosa è andato storto. Rakitic è stato vicino anche al Paris Saint–Germain nel merito dello scambio con Neymar, che però non è andato a buon fine. Alla fine è rimasto al Barcellona ma, a quanto pare, ancora per poco tempo. A gennaio potrebbe già partire e qualcuno lo ha accostato al Milan, ma ci teniamo a ribadirlo: come Modric, anche lui è impossibile.

Più fattibile invece per le casse della Juventus e anche dell’Inter. Infatti il Mundo Deportivo parla di queste due italiane sul giocatore, senza mai menzionare il Milan. Stando alle informazioni in possesso del quotidiano spagnolo, negli ultimi tempi pare ci sia stato un contatto con la Juventus. Che vuole anticipare i tempi e regalare un acquisto importante a Maurizio Sarri per la corsa Champions League.

