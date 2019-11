Stadio Milan-Inter: oggi possibile delibera della Giunta

Oggi riunione della Giunta Comunale di Milano sul progetto del nuovo stadio voluto da Milan e Inter. Possibile la delibera sul pubblico interesse, dopo il voto già espresso dal Consiglio recentemente.

Milan e Inter sono impegnate soprattutto sul campo, ma c’è anche la questione del nuovo stadio sulla quale stanno lavorando intensamente. Dopo il via libera condizionato del Consiglio Comunale al progetto, ora la palla passa alla Giunta.

Il quotidiano Tuttosport scrive che stamattina andrà recepito l’ordine del giorno sul pubblico interesse vincolato. Il sindaco Giuseppe Sala e gli assessori devono ufficializzare questo passaggio che consentirà all’iter di andare avanti. Inter e Milan vogliono capire come saranno declinati i vincoli elencati dal Consiglio. Quello di oggi non è un passaggio solamente formale.

Un tema centrale delle discussioni è il futuro dell’attuale stadio di San Siro, che l’amministrazione vorrebbe riconvertire ad altre attività. La Giunta dovrà esprimersi più nel dettaglio, dopo che i tecnici del Comune di Milano hanno lavorato fino a ieri sull’analisi dei singoli punti che ancora ostacolano il via libera totale ai club.

Stamattina verranno valutati i risultati di questo lavoro e verrà deciso se gli approfondimenti effettuati sono sufficienti per pubblicare una delibera darà l’ok alla successiva trattativa tra la Giunta stessa e le società calcistiche. Inter e Milan sperano che non sorgano nuovi problemi e di poter intavolare quanto prima i negoziati necessari per capire se il progetto potrà essere realizzato in zona San Siro.

