CorSera – Nuovo San Siro, pareri contrastanti: progetto da rifare?

Il parere della Giunta milanese non convince i club sul progetto del nuovo stadio. C’è il rischio di dover ricominciare da capo.

La novità riguardo al progetto del nuovo stadio di Milano è rappresentata dalla risposta della Giunta comunale, che ha dato una sorta di via libera parziale al progetto.

L’organo decisionale del Comune ha studiato la possibilità di far erigere nei prossimi anni un nuovo impianto in zona San Siro, dando anche l’ok alla cosiddetta ‘Pubblica utilità‘. Un risultato positivo che avrebbe dovuto dare il là alla concretizzazione del piano architettonico. Ma non è stato così.

Come spiegato dal Corriere della Sera, Milan e Inter sono state in realtà prese in contropiede dalla risposta della Giunta: “Eventuali altre opere (per esempio spazi commerciali, uffici, hotel) saranno autorizzate solo nella misura prevista dal corrente Piano di Governo del Territorio del Comune di Milano”.

In pratica un sì che però sa molto di no, ovvero una parziale bocciatura del progetto presentato dai due club e che già aveva trovato qualche contrasto da parte del Consiglio comunale. Sintetizzando: ben venga uno stadio nuovo e moderno in città, anche in zona San Siro, ma andranno rifatti i calcoli delle volumetrie e rimessi in ordine i progetti collaterali.

Il rischio ora è che i tempi si allunghino; ecco perché Milan e Inter non disdegnano la possibilità di riprendere in considerazione l’area di Sesto San Giovanni per erigere la loro prossima casa calcistica.

Nuovo San Siro, Milan e Inter rispondono alla Giunta