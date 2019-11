Juventus-Milan, probabili formazioni: Pioli cambia modulo? – VIDEO

Per il Milan domenica sera difficile partita contro la Juventus a Torino e per l’occasione Stefano Pioli potrebbe schierare la sua formazione col modulo 3-4-2-1 invece che col 4-3-3. Donnarumma in porta e terzetto Duarte-Romagnoli-Rodríguez in difesa. Esterni di centrocampo Conti a destra ed Hernandez a sinistra. Bennacer sicuro titolare in mezzo, mentre l’altro è conteso da Paquetà e Krunic. Sulla trequarti Suso e Calhanoglu ad innescare la punta centrale Piatek. Maurizio Sarri dovrebbe rispondere con il 4-3-1-2 e la seguente formazione: Szczesny, Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa; Higuain, Cristiano Ronaldo o Dybala.

Kessie, altra esclusione: addio a gennaio, la richiesta del Milan