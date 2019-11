Juventus, Sarri: “Higuain? Il Milan avrà il dente avvelenato”

Alcune parole dalla conferenza stampa di Maurizio Sarri di oggi in casa Juventus, in vista del duello contro i rossoneri di domani nel posticipo.

Oltre a Stefano Pioli, oggi ha parlato di fronte ai cronisti anche Maurizio Sarri, tecnico sfidante del Milan e guida della Juventus campione d’Italia in carica.

L’allenatore toscano ha tenuto la classica conferenza pre-match oggi a Vinovo, parlando in maniera piuttosto positiva e rispettosa del Milan: “Affrontiamo una buona squadra, dovremo stare sempre attenti. Sono partiti male, è vero, ma questo non significa nulla. Servirà maggiore intensità rispetto alla partita di Mosca”.

Una squadra giovane, ma Sarri non si fida della presunta inesperienza rossonera: “Il Milan ha ottimi calciatori e tanti giovani che possono far bene. I cicli finiscono e i rossoneri stanno cercando di ripartire, non è mai semplice”.

Gonzalo Higuain potrebbe essere l’ex più odiato in campo: “Se Gonzalo avrà il dente avvelenato? Credo piuttosto che lo avrà il Milan nei suoi confronti. Lui ha bisogno di essere motivato per rendere al meglio, lo dice la sua storia. Ora sta bene mentalmente e fisicamente”.

Infine le ultime sulle condizioni di alcuni big in rosa: “Ronaldo ieri era ancora con i fisioterapisti, non ha nulla di grave, soltanto un piccolo dolore al ginocchio che non gli rende facile mantenere l’equilibrio. Oggi vedremo le sue condizioni. De Ligt? Abbiamo due allenamenti, vediamo come sta e decideremo”.

