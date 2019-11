Tuttosport – Milan, torna di moda Demiral: contatti per gennaio

Il difensore turco Merih Demiral potrebbe seriamente tornare in orbita rossonera in vista della sessione di mercato di riparazione.

Uno dei problemi più evidenti del Milan attuale riguarda sicuramente l’assetto difensivo. Né Marco Giampaolo né più di recente Stefano Pioli sono riusciti a curare certi difetti.

Secondo molti addetti ai lavori uno dei crucci maggiori è la mancanza di un centrale difensivo completo e di carattere che possa affiancare a tempo pieno Alessio Romagnoli.

Insufficienti sinora le prove degli altri stopper Musacchio e Duarte, mentre il recupero di Caldara appare sempre più lento e senza troppe garanzie tecnico-atletiche.

Calciomercato Milan, discorsi riaperti per un difensore della Juventus

Ecco dunque che la ricerca di un nuovo difensore di buon livello potrebbe riaprirsi in vista della sessione di mercato di gennaio, quella che consentirà al Milan e ad altri club di riparare agli errori estivi.

La gara di domani contro la Juventus di campionato potrebbe essere il pretesto per riaprire discorsi con i bianconeri proprio in tal senso: secondo Tuttosport il Milan potrebbe tornare in corsa per Merih Demiral, stopper turco già sondato in estate.

I rossoneri avevano provato a imbastire un discorso qualche mese fa per l’ex Sassuolo, dichiarato però incedibile dalla dirigenza di Vinovo. Addirittura si era parlato di una valutazione sui 40 milioni per il classe ’98.

La situazione di Demiral in queste settimane è però cambiate: il turco ha giocato da titolare solo contro il Verona deludendo le aspettative, tanto da essere ora considerato il quarto stopper a disposizione, alle spalle anche del redivivo Daniele Rugani (altro possibile obiettivo del Milan).

Non è da escludere dunque un tentativo rinnovato di Paolo Maldini e compagnia per Demiral, giovane stopper di prospettiva che potrebbe per caratteristiche ben sposarsi in tandem con capitan Romagnoli.

