Primavera, Milan-Verona 5-0: dominio rossonero. Spettacolo Brescianini

Il Milan Primavera vince e convince ancora. La squadra di Federico Giunti ha battuto 5-0 i pari-categoria dell’Hellas Verona: il racconto del match.

Il Milan prosegue la sua risalita dal campionato Primavera 2. Questo pomeriggio ha ospitato al Vismara i pari-categoria dell’Hellas Verona. Vittoria netta dei giovani rossoneri per 5-0.

La squadra di Federico Giunti inizia bene, creando molte occasioni nel primo quarto d’ora. Tante palle gol create, ma nessuna rete. Primo tempo con pericoli da entrambe le parti, ma che si chiude sullo 0-0. Nella ripresa i rossoneri si scatenano e trovano diversi gol.

Al 59′ arriva il primo gol del Milan, con Sala che in tap-in mette in rete la sfera dopo la traversa di Pecorino. Raddoppio rossonero immediato, un minuto dopo, con Daniel Maldini che approfitta dell’indecisione del portiere avversario. Al 63′ Pecorino trova il terzo gol per il Milan su palla vagante.

⏱️ 71′

⚽️ BRESCIANINI, SEGNA SEMPRE LUI! Punizione STUPENDA e sesto gol in campionato per Marco ⚽️#MilanVerona 4-0 #MilanPrimavera pic.twitter.com/8cvBgK2HLn — ACMilan Youth Sector (@acmilanyouth) 9 novembre 2019

Al 71′ arriva la magia di Marco Brescianini: punizione stupenda, imprendibile per il portiere avversario. Per il classe 2000 bergamasco si tratta del sesto centro in campionato. Al 90′ arriva il quinto e ultimo gol: lo mette a segno Alessandro Sala, doppietta per lui e punteggio fissato sul definitivo 5-0.

Con questa vittoria il Milan Primavera di mister Federico Giunti sale a quota 20 punti in classifica dopo otto giornate.

🔚 Finisce qui!

Un #MilanPrimavera meraviglioso batte l’Hellas Verona 5-0 e accorcia in classifica: bravi ragazzi 👏🏻👏🏻👏🏻#MilanVerona 5-0 #SempreMilan pic.twitter.com/Xj2YLzQ2zc — ACMilan Youth Sector (@acmilanyouth) 9 novembre 2019

