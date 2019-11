Autogol Kessie: è svogliato, il Milan lo esclude dai convocati

A sorpresa Franck Kessie non è stato inserito nella lista dei convocati per il match di oggi contro la Juventus: decisione dolorosa ma giusta per Pioli.

Nelle ultime stagioni il Milan ha fatto spesso affidamento ad una sorta di intoccabile del centrocampo, un calciatore considerato un vero e proprio stakanovista nel suo ruolo.

Franck Kessie è un instancabile, un mediano muscolare e duttile che non a caso si è guadagnato la fiducia di tutti i suoi allenatori del recente ciclo milanista. Fino a Stefano Pioli, che ieri a sorpresa ha scelto di lasciarlo fuori dai convocati per Juventus-Milan.

Una decisione che, come spiega la Gazzetta dello Sport, ha lasciato perplessi tutti i tifosi rossoneri, soprattutto perché in casa della Juve sarebbero serviti i muscoli e l’intensità di un calciatore come Kessie.

La spiegazione è presto detta: Kessie in settimana si è allenato male, svogliato e poco convinto, forse demotivato dalla panchina contro la Lazio. Il confronto con Pioli è stato risolutivo, nel quale il centrocampista ha fatto intendere di non sentirsi pronto per essere protagonista domenica a Torino.

Dunque il classe ’96 non è salito neanche sul pullman che ha portato la squadra rossonera verso il Piemonte ieri in serata. Un’esclusione che non rovina i piani di mister Pioli, il quale in realtà già stava pensando da giorni di confermare Rade Krunic come mezzala sinistra titolare.

E il futuro di Kessie? Ora diventa tutto da decifrare, con l’ex Atalanta che potrebbe tornare seriamente a valutare altre proposte. Come fatto d’estate, quando il Wolverhampton tentarono Kessie senza però strappare il sì del calciatore. Se gli inglesi si ripresentassero a gennaio le risposte potrebbero stavolta essere diverse.

