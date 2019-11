Juventus-Milan, i convocati di Maurizio Sarri per la gara di stasera all’Allianz Stadium. Diavolo chiamato all’impresa anche contro Cristiano Ronaldo e Matthijs de Ligt, entrambi recuperati.

Juventus-Milan, divulgati i convocati di Maurizio Sarri: ci sono sia Cristiano Ronaldo che Matthijs de Ligt. Entrambi erano acciaccati ma hanno recuperato per il match di stasera all’Allianz Stadium.

Su CR7 il tecnico bianconero aveva lanciato un chiaro indizio già ieri in conferenza stampa: “Ronaldo ieri era ancora con i fisioterapisti, non ha nulla di grave, soltanto un piccolo dolore al ginocchio che non gli rende facile mantenere l’equilibrio”.

Presente in lista anche l’ex Gonzalo Higuain, il grande colpo di Elliott Management Corporation durato appena sei mesi. Sarri ne ha parlato così : “Se Gonzalo avrà il dente avvelenato? Credo piuttosto che lo avrà il Milan nei suoi confronti. Lui ha bisogno di essere motivato per rendere al meglio, lo dice la sua storia. Ora sta bene mentalmente e fisicamente”.

Ecco l’elenco di mister Sarri:

1. Szczesny

2. De Sciglio

4. De Ligt

5. Pjanic

6. Khedira

7. Ronaldo

8. Ramsey

10. Dybala

11. Douglas Costa

12. Alex Sandro

13. Danilo

14. Matuidi

16. Cuadrado

19. Bonucci

21. Higuain

23. Emre Can

24. Rugani

25. Rabiot

28. Demiral

30. Bentancur

31. Pinsoglio

33. Bernardeschi

77. Buffon

Pioli, tabù Juventus: mai una vittoria in 17 precedenti