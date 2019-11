Juventus-Milan in streaming e diretta tv: dove vederla oggi

Juventus-Milan in streaming e in diretta tv, ecco la guida completa su come vedere la partita di questa sera.

Il giorno di Juventus–Milan è finalmente arrivato. All’Allianz Stadium di Torino i rossoneri cercano il colpo grosso: la vittoria o una prestazione positiva potrebbero svoltare la stagione del Diavolo, in netta difficoltà in questo inizio di stagione.

Sei sconfitte, quattro vittorie e un pareggio in queste prime undici giornate di Serie A. La zona Champions League è già lontana e anche l’Europa League non è a portata di mano. Stefano Pioli non ha dato la scossa dal punto di vista mentale; meglio sul piano tattico, anche se la strada è ancora tanto lunga. Ha lavorato molto in questa settimana per preparare al meglio questa partita. Da lunedì, in vista della sosta, come ha anticipato in conferenza stampa di recente, potrà pensare a qualche novità, ma adesso l’obiettivo è dare continuità a quanto fatto finora, con la speranza che però i risultati possano cambiare.

Juventus-Milan, probabili formazioni: torna Conti, conferma per Krunic

Juventus-Milan, dove vederla in diretta tv

Juventus–Milan sarà trasmessa in esclusiva da Sky Sport. Gli utenti potranno assistere al match sui soliti canali dedicati: Sky Sport Uno (201) e Sky Calcio 1 (251). Per questo big match il pre-partita è fissato come sempre alle 20:00 con Sky Calcio Show condotto da Alessandro Bonan e i suoi ospiti. Interviste, approfondimenti e molto altro per accompagnarci all’inizio della gara, in programma alle 20:45 come al solito. Questo è l’unico modo per vedere Juventus–Milan in diretta tv. Continua a leggere per le informazioni sullo streaming gratis e legale.

Juve-Milan in streaming gratis (no Rojadirecta)

Per seguire Juventus–Milan in streaming gratis c’è bisogno dell’applicazione Sky Go, scaricabile dagli store sia iOS che Android gratuitamente. Gli abbonati alla tv satellitare avranno così la possibilità di accedere al proprio pacchetto e usufruire di questo servizio sui dispositivi mobile, quindi: smartphone, tablet e computer. Questa opzione è valida soltanto per chi ha un abbonamento a Sky, altrimenti c’è l’alternativa a pagamento NOW TV, la web tv di Sky. Ci sono tre opzioni a disposizione: abbonamento giornaliero, due settimane o un mese. Così potrete decidere per quanto tempo usufruire di questo servizio e annullare l’iscrizione in qualsiasi momento.

