Reazione Milan: la svolta passa dagli uomini di qualità

Milan, la svolta passa dagli uomini di maggior qualità: saranno fondamentali quattro rossoneri in questo obiettivo di rinascita del Diavolo.

Milan, serve qualcosa in più da tutti. Ma soprattutto da una tipologia di giocatori: i fantasisti. Come infatti evidenzia Tuttosport oggi in edicola, è specialmente da loro che ci si aspetta un quid per spingere il Diavolo sulla retta via.

In particolare, quindi, da profili come Suso, Hakan Calhanoglu e Lucas Paquetá. I calciatori tecnicamente più dotati. I primi due invece si sono contraddistinti per la discontinuità finora, mentre il brasiliano resta un grande enigma in questo avvio di stagione. Suso è uscito dal cono d’ombra grazie al gol con la Spal, ma ora sono attere conferme. Così come per il numero 10 rossonero, in grande spolvero in questa nuova gestione.

Nel team dei creativi, tuttavia, c’è anche Ismael Bennacer. E anche lui è ancora in un limbo: talentuoso, sì, ma ancora non del tutto compreso in rossonero. Per il momento non ha espresso tutto la sua classe, quella che ha convinto Paolo Maldini e Zvonimir Boban hanno spinto parecchio. Per ora ha scalzato Lucas Biglia nelle gerarchie, ma ci si attende l’exploit finale soprattutto dopo quanto mostrato in Coppa d’Africa. E’ qui che il Milan dovrà rinascere. Dalla qualità e dai suoi rappresentanti.

