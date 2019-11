Notizie di calciomercato provenienti dall’Inghilerra negano che il Manchester United voglia riprendere Zlatan Ibrahimovic, accostato anche al Milan più volte.

C’è grande attesa di conoscere il futuro di Zlatan Ibrahimovic, il cui contratto con i Los Angeles Galaxy scade a dicembre 2019. L’addio agli Stati Uniti viene dato per certo, considerando pure le frecciate del giocatore alla Major League Soccer.

Il 38enne svedese gode ancora di una buona condizione fisica e deve decidere dove proseguire la propria carriera nel 2020. Circolano diverse indiscrezioni e anche il Milan viene indicato come una possibile destinazione. La squadra rossonera ha bisogno di elementi di esperienza e personalità, caratteristiche che non mancano a Ibrahimovic.

Difficile dire se il club rossonero stia concretamente pensando al ritorno dello svedese. Finora sono emerse versioni differenti e la situazione non è chiara. Sicuro è l’interesse del Bologna, che sta facendo di tutto per coronare il sogno di portare un campione così alla corte di Sinisa Mihajlovic. A chiamarsi invece fuori dalla corsa al giocatore sembra essere il Manchester United.

Secondo quanto rivelato da Sky Sports, i Red Devils non sono intenzionati a riportare l’attaccante scandinavo all’Old Trafford. Ole Gunnar Solskjaer vuole un rinforzo nel reparto offensivo, però non è Ibrahimovic l’obiettivo desiderato. Più probabile, invece, un assalto a Mario Mandzukic. Il croato è ai margini nella Juventus e a gennaio 2020 lascerà Torino sicuramente. Il Manchester United è in pole position per assicurarselo, nonostante le ricche offerte dalla Cina.

Contratti Milan, Biglia non rinnoverà. Per Bonaventura tutto fermo