CorSera – Milan, servirebbe Ibrahimovic: ha la rabbia che manca alla squadra 

A questo Milan servirebbe Zlatan Ibrahimovic. Anche solo per sei mesi. Lo riferisce il Corriere della Sera, anche se al momento si tratta solo di una suggestione come evidenziato ieri dallo stesso quotidiano.

Il motivo? Lo svedese ha quella rabbia dentro che manca maledettamente alla squadra di Stefano Pioli. Anche ieri è andato in scena lo stesso copione: ha tenuto un buon calcio, sì, ma nemmeno ieri è stata una squadra di carattere.

Non c’è stata la cattiveria di chi vuole vincere a tutti i costi, non si è vista una squadra famelica e disperata in classifica. Così che abbia giocato bene a Torino – evidenzia Mario Sconcerti – non è un dato reale: lo fanno tutti contro i bianconeri. Tutti danno il massimo in settimana e in partita e poi perdono eroicamente. L’ha fatto anche il Genoa lo scorso weekend, pure Bologna e Verona ancora prima.

La buona prestazione del Milan è stata in realtà predisposta dalla sufficienza della Juventus. Il simbolo sono i tiri di Hakan Calhanoglu, tanto belli quanto prevedibili. Sono dipinti da un righello: partono da lontano e il portiere sa già dove arriveranno, parandoli facilmente.

Il Milan – conclude il quotidiano – deve regalarsi una soluzione scioccante, altrimenti vivrà solo di sogni e passato. Non deve più vincere adesso, ma interrompersi e aiutarsi a crescere. E Ibrahimovic, in tal senso, darebbe forse una grande mano.

