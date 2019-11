Gazzetta – Juventus-Milan, le pagelle: Paquetá il migliore, bocciato l’attacco 

Juventus-Milan 1-0: le pagelle de La Gazzetta dello Sport. In totale sono sei i non promossi tra le fila di Stefano Pioli. Il migliore, a gran sorpresa, è un concreto Lucas Paquetá.

Juventus-Milan 1-0: Lucas Paquetá il migliorei, Krzysztof Piatek il peggiore e sei i bocciati in totale tra le fila di Stefano Pioli. E’ quanto il quadro che propone oggi La Gazzetta dello Sport all’indomani del match dell’Allianz Stadium.

In difesa c’è un unico e non promosso: Alessio Romagnoli. Il capitano, infatti, sua sua stessa ammissione, ha responsabilità sulla rete decisiva di Paulo Dybala. Voto 6.5 invece a Gianluigi Donnarumma che evita invece il 2-0 sempre sull’argentino.

6.5 anche per un ottimo Andrea Conti che ritrova tempi e chiusura 6 per Léo Duarte che non trema di fronte a Cristiano Ronaldo e sufficienza anche per Theo Hernandez. 6.5 per Paquetá. Fa quello che una mezzala moderna deve: contrasta, lancia e tira. Finalmente un po’ di concretezza dalle sue parti. Bene anche Ismael Bennacer e Rude Krunic: 6 per entrambi.

E invece l’attacco a deludere del tutto: 5 per un Piatek involuto che svirgola, inciampa e si deprime, 5.5 per Suso e 5 anche per Hakan Calhanoglu. Non convincono anche i subentranti: 5.5 per Giacomo Bonaventura che non trova la posizione giusta e 5 per un Rafael Leão impalpabile. S.v. per Ante Rebic; 6.5 per Pioli che, nonostante tutto, continua a migliorare questo Milan.

