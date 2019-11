Depay, il Tottenham prepara un’offerta monstre: i dettagli

Memphis Depay si prenderà una rivincita in Premier League? Dopo la negativa esperienza nel Manchester United tra il 2015 e il 2017, l’attaccante olandese potrebbe avere una nuova chance.

Secondo quanto rivelato dal Daily Mirror, il Tottenham sarebbe pronto a offrire 50 milioni di sterline (circa 58 milioni di euro) al Lione per acquistarlo. Depay è maturato rispetto a quando giocava nei Red Devils, ora è più pronto ad affrontare un campionato impegnativo come quello inglese. L’avventura in Ligue 1 gli è servita, facendolo diventare anche un elemento importante dell’Olanda.

50 gol e 42 assist in 130 presenze con la maglia del Lione finora. Numeri importanti che testimoniano il positivo rendimento del giocatore, che già a gennaio potrebbe muoversi se effettivamente il Tottenham si farà avanti con una maxi-offerta per comprarne il cartellino. Altrimenti tutto sarà rinviato alla prossima estate.

Depay è stato accostato anche al Milan negli ultimi anni, ma i contatti avviati non hanno portato a una vera trattativa. Sicuramente un rinforzo come lui avrebbe fatto comodissimo alla squadra rossonera, però non se ne è fatto nulla purtroppo. Vedremo se sarà il Tottenham già a gennaio a portarsi a casa il 25enne nato a Moordrecht.

