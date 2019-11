Milan, guarigione in corso. Un grande Diavolo meritava il pari

Juventus-Milan 1-0: l’analisi de La Gazzetta dello Sport. Super Diavolo all’Allianz Stadium malgrado il k.o. La squadra di Stefano Pioli è sulla via della guarigione e ieri avrebbe meritato ampiamente il pareggio.

Grande Milan all’Allianz Stadium. Altro che goleada o umiliazione: nel palcoscenico più complicato in assoluto, il Diavolo reagisce come mai visto finora. Come infatti evidenzia La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, la 7a sconfitta per i rossoneri arriva nel giorno in cui si dimostrano squadra vera.

Con il 4-3-2-1, infatti, la squadra di Stefano Pioli ha trovato nuova compattezza e un nuovo spirito. Mai visti Lucas Paquetá e Suso così impegnati in fase di interdizione, così come è stato sorprendente vedere un Andrea Conti così attento in marcatura.

Il Milan ha tirato in porta più della Juventus, ed è anche per questo – evidenzia la GdS – che avrebbe meritato il pari. Poi però ci pensa la Joya di Maurizio Sarri, Paulo Dybala, che estrae un coniglio dal cilindro e un risultato sbloccato il risultato proprio nel finale.

Ma i rossoneri tornano a casa con numeri e sensazioni che segnalano la guarigione in corso, anche se la diagnosi purtroppo è ancora critica: 14° posto, 13 punti in classifica, solo sei squadre alle spalle e una zona B a 4 passi. La zona Europa resta lontana 9 lunghezze, quella Champions 11. Ma aver imboccato la strada giusta non è poco. E un filotto al rientro, quando il calendario sarà anche più clemente, potrebbe già fare la differenza.

Juventus-Milan 1-0, video gol e highlights: Dybala risolve