Sportmediaset – Milan, ecco il prezzo di Mertens. Sondate tre alternative

Nella giornata di oggi il nome di Dries Mertens è stato accostato con insistenza al Milan. L’attaccante belga ha rotto con il Napoli e a gennaio può trasferirsi altrove.

Il suo contratto scade a giugno 2020 e pertanto il club campano non può fare richieste esagerate per il cartellino. Secondo quanto spiegato da Sportmediaset, il patron Aurelio De Laurentiis chiede 10 milioni di euro. Una cifra che la società rossonera ritiene eccessiva, considerando che il giocatore ha 32 anni e che si libererà a parametro zero l’estate prossima.

Calciomercato Milan, non solo Mertens: occhi su Giroud, Mandzukic e Diaz

Oltre a Mertens, il Milan sta valutando anche altri profili per l’attacco. Krzysztof Piatek e Rafael Leao non stanno dando garanzie in termini di gol e prestazioni. La società vuole intervenire nella sessione invernale del calciomercato.

Sempre Sportmediaset rivela che i rossoneri hanno effettuato un sondaggio pure per Olivier Giroud. Il 33enne centravanti francese andrà in scadenza di contratto con il Chelsea nel giugno 2020, dunque può partire a gennaio. Ma l’Inter sembra in pole position.

Torna di moda anche il nome di Mario Mandzukic, ai margini della Juventus e desideroso di trasferirsi in una squadra dove poter giocare titolare. Il Milan sarebbe disposto a prenderlo solamente in prestito, mentre la dirigenza bianconera vuole una cessione a titolo definitivo.

Attenzione anche alla possibile riapertura di dialoghi con il Real Madrid, da dove in estate è arrivato già Theo Hernandez. Nel gruppo di Zinedine Zidane c’è chi potrebbe salutare e tra questi risulta esserci Mariano Diaz, completamente fuori dal progetto dell’allenatore. Il 26enne dominicano ha voglia di giocare e i due club potrebbero parlarne nelle prossime settimane. L’ipotesi di un prestito non va scartata. Invece la pista Zlatan Ibrahimovic non sembra essere considerata, stando alle informazioni raccolte da Sportmediaset.

