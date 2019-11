Lucas Torreira dell’Arsenal nuovamente accostato al Milan, dopo i rumors del calciomercato estivo 2019. Nuove conferme sulla probabile cessione di Franck Kessie.

Il Milan a gennaio sicuramente acquisterà un nuovo centrocampista. Nel reparto mediano c’è bisogno di un rinforzo che possa migliorare il livello, troppo basso stando a quanto visto finora.

Già in estate la dirigenza avrebbe dovuto operare per prendere un innesto a centrocampo, ma le difficoltà ad effettuare cessioni hanno bloccato tutto. Nella finestra invernale del calciomercato, però, Paolo Maldini e Frederic Massara non potranno sbagliare. Stefano Pioli ha bisogno di un elemento in grado di incidere. Non una scommessa, bensì qualcuno che arrivi e sia in grado di dare garanzie immediate.

Calciomercato Milan, ritorno di fiamma per Torreira? Kessie sacrificato

Secondo quanto scritto oggi da Tuttosport, il Milan starebbe ripensando a Lucas Torreira. L’uruguayano era già stato preso in considerazione all’inizio della scorsa estate, quando era arrivato Marco Giampaolo in panchina e lui sembrava il colpo ideale per il centrocampo. Tuttavia, dopo dei sondaggi l’operazione non è stata possibile e il club ha fatto scelte diverse.

Torreira è rimasto all’Arsenal, dove però non è più un titolare. Il suo agente presto volerà a Londra per fare il punto della situazione con il club. Una cessione a gennaio non va esclusa, se nelle prossime settimane il calciatore non dovesse avere lo spazio desiderato. L’ex Sampdoria gioca nel ruolo di Ismael Bennacer, che comunque potrebbe essere impiegato anche da mezzala.

Tuttosport conferma anche che da Casa Milan sono arrivate smentite inerenti un altro centrocampista dell’Arsenal, ovvero Granit Xhaka. In Svizzera parlavano di interesse molto concreto della società rossonera, che però in queste ore ha negato tutto. Complicata la pista Ivan Rakitic, in uscita dal Barcellona e che sarebbe decisamente un colpo ideale per la mediana di Pioli.

In ogni caso, per investire sarà necessario cedere. Franck Kessie è l’indiziato. Tuttosport ribadisce l’interesse di squadre della Premier League, in particolare del Wolverhampton. Ma anche dalla Cina ci sono richieste per l’ivoriano, che preferisce l’Inghilterra.

