Il Milan nega di essere in trattativa per portare Granit Xhaka dell’Arsenal a Milanello a gennaio 2020. Lo svizzero veniva indicato come un obiettivo del calciomercato invernale.

Nella giornata di ieri è venuto prepotentemente alla ribalta il nome di Granit Xhaka come probabile colpo di mercato del Milan per gennaio 2020. In Svizzera sono circolati rumors inerenti un trasferimento molto probabile del giocatore in rossonero.

Il centrocampista classe 1991 non sta vivendo un momento felice all’Arsenal, dove è in rotta sia con i tifosi che con l’allenatore Unai Emery. Pensare a un suo addio ai Gunners nella finestra invernale del calciomercato è tutt’altro che follia, però l’operazione non è semplice per il Milan. Bisogna sempre considerare i costi e la concorrenza.

Calciomercato Milan, niente Xhaka a gennaio 2020?

Secondo quanto rivelato oggi dal Corriere della Sera, in realtà da Casa Milan sono filtrate smentite inerenti l’interesse per Xhaka. Bisogna vedere se il club ha fatto trapelare questa notizia perché ciò corrisponde al vero oppure se si tratta solamente di una smentita di facciata. Adesso è difficile capirlo, anche perché non siamo neanche a metà novembre ed è normale che una società non possa confermare determinati rumors di mercato anche se corrispondessero alla verità dei fatti.

Quello che possiamo dire è che il Milan si sta già muovendo in vista di gennaio 2020. I dirigenti stanno valutando dei profili con esperienza internazionale per rinforzare la squadra, compatibilmente con quello che è il bilancio. Probabilmente servirà fare qualche cessione per finanziare la campagna acquisti, altrimenti i conti si aggraveranno.

Xhaka ha 27 anni è sarebbe un buon innesto per il centrocampo di Stefano Pioli. È un giocatore esperto e di qualità, un profilo che tornerebbe decisamente utile in mediana. Vedremo se effettivamente il Milan si farà avanti per portarlo a Milanello a gennaio oppure se sarà un altro il rinforzo per un reparto dal quale sembra in uscita Franck Kessie.

