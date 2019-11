Milan, ufficiale: Daniel Maldini ha firmato fino al 2024

Calciomercato Milan: oggi Daniel Maldini ha firmato il contratto con il club rossonero fino al giugno 2024. La foto con papà Paolo, Gazidis e Massara.

Un contratto importante, il primo da maggiorenne, quello firmato da Daniel Maldini. Fino al giugno 2024 sarà un calciatore del Milan. Oggi la sottoscrizione davanti a papà Paolo, Ivan Gazidis e Frederic Massara.

Daniel attualmente gioca nella Primavera del Milan, nel campionato Primavera 2 che i giovani rossoneri stanno dominando in questo avvio di stagione con Federico Giunti.

A differenza del nonno Cesare, del papà e anche del fratello Christian, Daniel rompe la dinastia di difensori. Lui infatti è un trequartista, con spiccate doti offensive. Preferisce fare un dribbling piuttosto che evitare di subirlo. Piace far gol, piuttosto che evitarli.

Daniel Maldini è un classe 2001, nato a Milano l’11 ottobre: ha compiuto appena un mese fa 18 anni. Aveva un contratto fino al 2021, e ora c’è stato il prolungato fino al 2024. Chissà se e quando potrà avere spazio in prima squadra, come successo già questa estate con Giampaolo.

