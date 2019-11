Calciomercato Milan, per gennaio spunta Xhaka dell’Arsenal – VIDEO

Il Milan nel mercato di gennaio 2020 sicuramente prenderà un paio di rinforzi d’esperienza. Uno di questi potrebbe essere Granit Xhaka, centrocampista classe 1992 in forza all’Arsenal e che può lasciare i Gunners. In Svizzera rivelano che il giocatore sarebbe molto vicino al trasferimento e dal club rossonero non sono trapelate smentite per adesso. Il nazionale elvetico starebbe già cercando casa a Milano. I rapporti tra Xhaka e l’allenatore Unai Emery non sono dei migliori. I tifosi dell’Arsenal lo manderebbero via volentieri da Londra. Il Milan può pensare di mettere a segno il colpo per il centrocampo.

Sportmediaset – Milan, ecco il prezzo di Mertens. Sondate tre alternative