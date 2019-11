Giudice Sportivo: Milan senza due titolari contro il Napoli

Il comunicato del Giudice Sportivo dopo i match della 12.a giornata di campionato di Serie A; i rossoneri con due assenze gravi alla ripresa.

Come di consueto, oggi sono state ufficializzate le sanzioni e le squalifiche del Giudice Sportivo dopo la 12.a giornata del campionato di Serie A.

Sono ben tredici i calciatori squalificati per un turno in vista della prossima giornata, che si disputerà solo dopo la sosta di novembre per le gare delle Nazionali.

Milan decisamente falcidiato dal giudice: sono due i calciatori squalificati in vista del match contro il Napoli. Sia Ismael Bennacer che Hakan Calhanoglu sono stati ammoniti e subiranno di conseguenza un turno di stop, visto che sono entrambi arrivati alla quinta sanzione stagionale.

Una doppia gatta da pelare per mister Stefano Pioli, che affronterà un match delicato ed importantissimo senza due titolari della sua formazione, in particolare l’algerino che si sta finalmente esprimendo ad ottimi livelli.

Nessuno squalificato invece in casa Napoli; da valutare con calma, anche durante la pausa del campionato, chi potranno essere i calciatori ideali con cui il Milan potrà sostituire Bennacer e Calhanoglu. Sulla carta sembrano Lucas Biglia e Ante Rebic gli elementi idonei per prendere il posto momentaneamente dei due suddetti squalificati.

Lucci conferma il divorzio con Suso: “Le strade si dividono”