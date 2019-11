Musacchio e Castillejo, nuovi controlli: le ultime sugli infortunati

Il difensore Mateo Musacchio e l’attaccante Samu Castillejo sono ancora acciaccati: per loro in vista nuovi controlli medici per capire i tempi di recupero.

In vista della ripresa del campionato di Serie A, che avverrà con la tredicesima giornata prevista tra due settimane, il Milan deve valutare i calciatori acciaccati

Secondo le ultime indiscrezioni del Corriere dello Sport, si parla di nuovi controlli medici nelle prossime ore per i due calciatori recentemente indisponibili: Mateo Musacchio e Samu Castillejo.

La speranza di Stefano Pioli è di recuperare entrambi gli ex Villarreal in vista del match contro il Napoli, visto che già dovrà fare a meno degli squalificati Bennacer e Calhanoglu.

Esami in vista per i due suddetti elementi, con Musacchio che tenterà il rientro dopo aver saltato le ultime due partite di campionato e prendere il posto di Leo Duarte. Idem Castillejo, che dovrebbe però al massimo partire dalla panchina.

Saranno invece dodici i calciatori del Milan a rispondere alle chiamate delle rispettive Nazionali in questa tornata di gare internazionali. Alcuni dei quali (Kessie e Paquetà su tutti) rischiano di rientrare davvero a ridosso di Milan-Napoli, anche per via delle trasferte extra-europee.

