Calciomercato Milan, assalto a Mertens a gennaio? – VIDEO

Il Milan ha un reparto d’attacco che segna pochi gol e nel calciomercato di gennaio dovrà porre rimedio alle lacune. Tra i possibili rinforzi rossoneri c’è Dries Mertens, che ormai sta rompendo con il Napoli e sembra destinato ad andarsene. Il suo contratto con il club campano scade a giugno 2020 e oggi pensare ad un rinnovo è utopia. Il Milan potrebbe approfittarne per assicurarsi il 31enne attaccante belga, valutato circa 10 milioni di euro da Aurelio De Laurentiis. Ovviamente Mertens non è l’unico profilo valutato dalla dirigenza milanista, che ha fatto dei sondaggi anche per Olivier Giroud del Chelsea e per Mario Mandzukic della Juventus.

