Ibrahimovic, ufficiale l’addio ai Galaxy: “Ora tornate al Baseball”

Zlatan Ibrahimovic ha detto ufficialmente addio ai Los Angeles Galaxy a modo suo. In un post su Instagram ha ringraziato la città, il club e i tifosi, poi ha concluso con la solita frase provocatoria.

“Sono venuto, ho visto, ho conquistato. Grazie Galaxy per avermi fatto sentire di nuovo vivo. Ai tifosi dico: volevate Zlatan, vi ho dato Zlatan. Prego. La storia continua … Ora tornate a guardare il baseball“.

Una provocazione molto forte quella di Ibrahimovic, che ha ormai creato un personaggio intorno a sé sulla questione ego. Intanto ora bisognerà capire quale sarà il suo futuro. Le opzioni non gli mancano, così come non gli manca la voglia di tornare in Italia. La suggestione Bologna è forte, con l’amico Sinisa Mihajlovic pronto ad accoglierlo a braccia aperte. Sullo sfondo il Milan, che però sembra propenso ad andare avanti con la propria politica su giovani e costi ristretti.

