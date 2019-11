Sky – Milan-Ibrahimovic, niente di concreto. Contrasti Kessie-Maldini

Gianluca Di Marzio, intervenuto a Sky Sport, ha parlato della questione Ibrahimovic-Milan e del possibile addio di Kessie.

Sono passati pochi giorni dall’inizio dell’ultima sosta del 2019 prima di Natale. Il Milan, reduce dalla sconfitta contro la Juventus all’Allianz Stadium, è in guai seri: la zona Champions League è lontanissima e ora c’è davvero il rischio di finire in piena zona retrocessione.

L’intervento nel calciomercato di gennaio è inevitabile. Lo sanno bene Paolo Maldini e Zvonimir Boban, che vogliono provare a salvare il salvabile. Entrambi spingono per l’acquisto di giocatori forti e di esperienza; dall’altra parte Ivan Gazidis ed Elliott Management continuano a chiedere giovani e costi bassi. Il sogno di tutti è Zlatan Ibrahimovic, tornato in auge in casa rossonera dopo le dichiarazioni del Commissioner della Major League Soccer della scorsa settimana. Una bomba che però non ha trovato conferme.

Ibrahimovic, più Bologna che Milan

Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato, intervenuto a Sky Sport ha spiegato che al momento non c’è nulla di concreto fra il Milan e Ibrahimovic; è chiaro poi che da qui alle prossime settimane tutto può cambiare. In Italia comunque la favorita è il Bologna perché ha instaurato dei contatti da più tempo. E poi c’è il fattore Sinisa Mihajlovic: è lui che spinge per l’arrivo dell’attaccante svedese, un sogno per il club e per la città tutta. Intanto però i Los Angeles Galaxy potrebbero pensare di fare un’offerta per il rinnovo. Sarebbe lo scenario più clamoroso visto le indiscrezioni dell’ultimo periodo.

Capitolo Franck Kessie. Non convocato per Juventus-Milan per motivi tecnici, il centrocampista ivoriano continua a non comportarsi benissimo a Milanello. Questo, stando a quanto riportato da Di Marzio, avrebbe portato a dei contrasti fra lui e Maldini. La litigata con Lucas Biglia lo scorso anno durante il derby, poi, è ancora una ferita aperta. Ecco perché l’ex Atalanta non è mai stato considerato incedibile. Ci sono nuove voci sul Wolverhampton, interessato a lui anche in estate, ma non sono arrivate conferme. Di fronte ad una buona offerta l’addio sarà inevitabile.

