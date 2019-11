Pedullà: “Suso ha scelto Raiola, trattativa ai dettagli”

Suso passerà a Raiola secondo il giornalista Alfredo Pedullà. La trattativa sarebbe praticamente ai dettagli.

Alessandro Lucci non è più il procuratore di Jesus Suso. Che ha deciso di cambiare. Stando alle prime indiscrezioni, la causa scatenante sarebbe stata la mancata cessione durante l’estate.

Secondo Alfredo Pedullà, il nuovo agente dello spagnolo sarà Mino Raiola. La trattativa sarebbe praticamente ai dettagli e potrebbe essere ufficializzata nelle prossime ore. Così il numero otto rossonero dovrebbe passare nelle mani del potente agente italo-olandese. Potrebbe essere questa una buona notizia per il Milan, visto che Raiola è famoso per i continui spostamenti dei suoi giocatori. Suso era in vendita in estate ma nessuno ha offerto le cifre richieste dai rossoneri. Adesso invece potrebbe arrivare qualche proposta in più se davvero dovesse concretizzarsi il passaggio al noto procuratore.

Così Raiola avrebbe in mano tre giocatori del Milan: Suso andrebbe ad aggiungersi a Gianluigi Donnarumma e Giacomo Bonaventura, altri due casi spinosi in tema rinnovo. Per il portiere la situazione è già nota: Mino chiede prolungamento e adeguamento, Ivan Gazidis punta addirittura ad abbassare lo stipendio. Difficile che si arrivi ad un accordo su queste basi. Jack, in scadenza a giugno 2020, non ha ancora dato le garanzie fisiche necessarie per meritarsi la conferma. Vedremo cosa succederà da qui alle prossime settimane. Pedullà è sicuro che Suso passerà a Raiola, la trattativa sarebbe ormai ai dettagli. Se ne saprà di più a breve.

Modric apre: “Mi piace l’Italia”. Milan e Inter sognano