Modric apre: “Mi piace l’Italia”. Milan e Inter sognano

Luka Modric apre ad un approdo in Serie A. Il croato apprezza il nostro paese. Milan e Inter sognano il grande colpo.

Luka Modric è stato il sogno impossibile del Milan in estate. L’arrivo di Boban in dirigenza ha alimentato le indiscrezioni: molte fonti confermano che un tentativo c’è stato davvero, ma i paletti imposti da Ivan Gazidis ed Elliott Management erano e sono ostacoli insormontabili.

Adesso però si aprono nuovi spiragli sul fronte Modric. E a farli è lui stesso. Intervistato da Sky Sport, in occasione della vittoria del premio Golden Foot 2019, il centrocampista croato ha parlato così del nostro campionato: “L’Italia mi piace, è vicino alla Croazia. Seguo la Serie A perché ci sono tanti miei compagni. Gli italiani sono fantastici e somigliano molto a noi croati per mentalità“.

E sulla possibilità di venire a giocare in Italia: “Vedremo se un giorno potrò farlo. In questo momento non posso parlarne perché sono un giocatore del Real Madrid, sto bene e qui vedo anche il mio futuro“. Chiaramente molto dipende anche dai Blancos stessi, che potrebbero pensare ad una sua cessione in breve tempo anche perché ha il contratto in scadenza.

Il Milan e anche l’Inter sognano il grande colpo. Per i rossoneri continua ad essere difficilissimo: Gazidis ed Elliott continuano ad imporre le proprie idee, ma la speranza dei tifosi è riposta nell’insistenza di Maldini e Boban, anche loro convinti che c’è bisogno di profili di esperienza. Intanto in questi giorni è arrivata la voce su Granit Xhaka dell’Arsenal in arrivo a gennaio: il club ha smentito indirettamente, ma chissà.

