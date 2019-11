Polonia, Milik infortunato: presenza a rischio per Milan-Napoli

Arkadiusz Milik ha lasciato il ritiro con la Polonia per un infortunio muscolare. A forte rischio la sua presenza per Milan-Napoli al rientro dalla sosta.

Dal ritiro della Polonia arriva la notizia dell’infortunio di Arkadiusz Milik. L’attaccante è stato costretto a lasciare il ritiro con la propria nazionale a causa di una lesione ai muscoli addominali.

Un problema non nuovo per il polacco, che ha nuovamente accusato fastidi. A forte rischio dunque la presenza di Milik in Milan-Napoli, anticipo della 13.a giornata di Serie A che si giocherà sabato 23 novembre alle ore 18:00. Al rientro dalla sosta dunque.

Va detto che mancano ancora dieci giorni, ma non sembrano esserci i margini per un recupero. Almeno questo emerge dalle ultime indiscrezioni. Già nella giornata di domani Milik dovrebbe far ritorno in Italia: domani è atteso a Castel Volturno per riprendere le terapie.

La Polonia – priva di Milik – giocherà contro Israele e Slovenia. Potrà comunque fare affidamento a Robert Lewandoski, in un momento di forma straordinario. E magari ci sarà maggiore spazio anche per Krzysztof Piatek, con la speranza che il polacco del Milan torni al gol e si sblocchi mentalmente.

