Allianz Stadium, striscione vergognoso contro Balotelli

Non si finisce mai di indignarsi quando si parla di razzismo. Un altro clamoroso episodio con protagonista Mario Balotelli: striscione apparso fuori lo stadio della Juventus.

Una frase schock apparsa nella notte davanti all’Allianz Stadium della Juventus: “Mario hai ragione, sei africano“. Il riferimento è a Mario Balotelli. Un altro episodio di razzismo nei confronti del calciatore, che in generale riguarda tutte le persone di colore mal giudicate in Italia e non solo.

Lo striscione sarebbe opera di alcuni militanti torinesi di Forza Nuova. A riportarlo sono i colleghi di Tuttosport, che precisano che sotto lo striscione è presente il simbolo di FN. Questo è anche quanto apparso in alcune foto circolanti sul web in queste ore.

Tutto nasce dall’episodio di Verona-Brescia, quando Balotelli ha scagliato il pallone contro la curva dei veronesi, colpevoli di aver fatto cori discriminatori nei suoi confronti. Da lì sono venute fiori le parole apo ultrà gialloblù Luca Castellini, nonché coordinatore di Forza Nuova del Nord Italia, che in una intervista radiofonica aveva parlato in questi termini: “Balotelli italiano perché ha la cittadinanza, ma non potrà mai essere del tutto italiano”.

Lo stesso Castellini è stato poi squalificato dall’Hellas Verona fino al 2030. E adesso viene fuori questo clamoroso striscione, messo davanti lo stadio della Juventus il che fa ancora più notizia inevitabilmente.

Balotelli: “Ho accusato chi ha fatto i cori, non tutti i veronesi”