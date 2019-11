L’agente di Conti accusa: “Gattuso e Giampaolo non l’hanno aiutato”

L’agente del terzino rossonero Conti ha parlato in maniera piuttosto polemica dei precedenti allenatori milanisti e del rapporto col difensore.

La prova contro la Juventus, se non nel punteggio, ha comunque rinfrancato il Milan per la prestazione generale di squadra e per quella di alcuni titolari.

Andrea Conti, preferito a sorpresa da mister Stefano Pioli al suo ‘competitor’ Davide Calabria, ha disputato un’ottima gara, non soffrendo mai troppo l’assalto degli attaccanti bianconeri e dando ottimi punti di riferimento sulla corsia di destra.

Il suo agente Mario Giuffredi, intervistato dall’emittente Radio Punto Nuovo, ha voluto fare i complimenti al suo assistito, tornato a buoni livelli dopo un periodo davvero sfortunato e ricco di problemi.

Il procuratore ha puntato il dito senza troppe remore sulle gestioni tecniche precedenti al Milan: “Conti ha avuto bisogno di tempo dopo due gravi infortuni al ginocchio. Ma ha anche trovato due allenatori come Gattuso e Giampaolo che non l’hanno aiutato per nulla”.

Parole al miele invece per Pioli: “Il mister crede in Andrea, gli sta dando fiducia con i fatti e non solo a parole. Ha già rilanciato Biraghi a Firenze, ora farà lo stesso con Conti. Per me è da Nazionale, così come Di Lorenzo. Spero che loro due si giocheranno presto il posto sulla fascia destra in azzurro”.

