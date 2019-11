Sportmediaset – Caldara, che sorpresa: titolare in Parma-Milan?

Caldara verso il rientro in Parma-Milan. Il difensore ha recuperato dall’infortunio ed è pronto a mettersi a disposizione di mister Stefano Pioli.

Calvario finalmente finito per Mattia Caldara? Pare proprio di sì. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, il difensore è ormai pronto per tornare in campo. E potrebbe addirittura scendere in campo da titolare in Parma–Milan del prossimo 1 dicembre.

Arrivano in rossonero nell’estate del 2018, l’ex Atalanta ha collezionato soltanto due presenze con la maglia del Diavolo: una in Europa League contro il Dudelange, l’altra in Coppa Italia contro la Lazio a San Siro. Mai in campionato. Quel momento adesso sembra vicino, visto che potrebbe presto tornare in campo e da titolare. Non per Milan–Napoli, in programma al rientro dalla sosta, ma per il Parma. Un recupero importante per Stefano Pioli, che sembra orientato ormai verso la difesa a tre, sistema in cui Caldara ha fatto grandissime cose a Bergamo.

GULLIT, FOTO CON VAN BASTEN E RIJKAARD: COSA FANNO OGGI

Caldara verso il rientro

L’ex giocatore della Juventus è perfetto per la linea a tre in difesa: occuperebbe la posizione centrale, con Alessio Romagnoli a sinistra e Mateo Musacchio a destra. Léo Duarte pronto eventualmente a subentrare. Chissà se si vedrà questa soluzione già nel match contro il Parma di domenica 1 dicembre, la prossima partita in trasferta del Milan dopo quella a San Siro contro il Napoli del 23 novembre. Una buona notizia per Pioli, che ha avuto la possibilità di allenarlo subito al momento del suo arrivo in panchina.

L’ultima partita di Caldara è datata 24 aprile 2019 per Milan–Lazio, ritorno della semifinale di Coppa Italia. I rossoneri persero 1-0 con gol di Joaquin Correa e il difensore rientrava dopo il primo lunghissimo stop. Qualche giorno dopo la rottura del crociato e il nuovo calvario, che lo ha portato a rimanere fermo ai box fino al mese scorso. E’ tornato ad allenarsi col gruppo proprio nel giorno del primo allenamento di Pioli, ha giocato 45′ con la Primavera e adesso è pronto al rientro definitivo.

IBRAHIMOVIC, EKDAL SCOMMTT: “MILAN DESTINAZIONE NATURALE”