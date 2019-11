Dagospia – Arnault-Milan, la trattativa prosegue: intermediario interista

Secondo Dagospia la trattativa fra Arnault e il Milan prosegue nonostante le smentite. E l’intermediario con Elliott sarebbe… un interista.

Bernard Arnault nuovo proprietario del Milan? Secondo quanto scrive Giuseppe Cruciani per Dagospia, la trattativa con Elliott Management sarebbe tutt’altro che tramontata. La voce va avanti da diverso tempo ma è stata più volte smentita dai piani alti rossoneri. Nonostante questo, pare che i discorsi stiano procedendo.

Elliott infatti ha fatto sapere che non c’è nessuna trattativa in corso per la cessione del Milan. C’è l’interesse di portare avanti un progetto e di rimettere in sesto il club: soltanto allora si procederà per la cessione ad un altro proprietario, perché è quello che l’hedge fund americano è abituato a fare in quanto fondo speculativo. Secondo le informazioni in posssesso di Dagospia, questo non sarebbe vero: la trattativa con Arnault c’è ed è concreta, e sta andando avanti.

Cessione Milan: Elliott-Arnault, si tratta

Stando alle informazioni in possesso del giornalista Cruciani, il Milan verrebbe rilevato direttamente dal 70enne Arnauld, nonostante i dubbi dei figli, che è a capo del gruppo (Louis Vuitton, Dior, Fendi, Bulgari e molto altro). La valutazione del club rossonero si aggira intorno al miliardo d’euro. In più, scrive Cruciani, l’intermediario fra gli americani e il francese sarebbe un ex presidente della Federcalcio di comprovata fede interista.

Non è stato fatto il nome di questo personaggio e c’è tanta curiosità. L’indiscrezione sta facendo pian piano il giro del web e arrivano le prime reazioni da parte dei tifosi. Buon parte vorrebbe vedere subito il Milan nelle mani del francese perché c’è poca fiducia nei confronti di Elliott. Che, secondo buona parte della tifoseria, sta proseguendo nel ridimensionamento del Milan con il progetto dei giovani e del low cost. Vedremo se nelle prossime ore ci sarà un’altra smentita da parte della proprietà americana.

